Semt pazarına park edilen plakasız halk otobüsü, esnafı çileden çıkarttı

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir semt pazarına park edilen şehiriçi yolcu otobüsü tezgah açamayan pazarcı esnafını isyan ettirdi. Tüm uğraşlarına rağmen otobüsü bulunduğu yerden kaldırtamayan esnaf, hem otobüsün önünde hem de kapısına koyduğu ürünlerle satış yapmaya çalıştı

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sem Pazarı’na dün yada önceki gün vurdumduymaz bir şoför tarafından plakası olmayan şehiriçi yolcu otobüsü park edildi. Bugün sabah saatlerinde Pazar tezgah açmaya gelen pazarcı esnafı ise büyük bir şok yaşadı. Pazarın ortasındaki otobüsü kaldırtmak için girişimlerde bulunan esnaf, tüm çabalarına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Yaşadıklarına isyan eden esnaf, tezgahlarını otobüsün etrafına kurmak zorunda kaldı. Müşterilerin alışveriş yapmasına da engel olan otobüsü görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir esnafın otobüsün kapısına koyduğu ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği görüldü. Bir esnaf ise müşterilerine “satılık otobüs, pazarlık payı vardır” diyerek tepkisini ifade etti.

"Çözüm bulamadık"

Pazar esnafından Hüseyin Özer, sabah tezgahını açmaya geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoka uğradığını söyledi.

Şehiriçi yolcu otobüsünü tezgah açacağı yere bırakıldığını ifade ede Özer, “Mağdur oldum, ürünlerimi bir oraya bir buraya taşımak zorunda kalıyorum. Bir çok yeri aradık ama kaldırılması noktasında çözüm bulamadık. Pazarımızın rezilliği bu. Otobüsün kapısına da ürünlerimi koymak zorunda kaldım. Başka yer yok. Mecburen öyle yaptım. Hem ben hem geçemeyen müşterilerim mağdur oldu. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum, ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

"Pazar mı otopark mı"

Otobüsün önüne tezgah açmak zorunda kaldığını ifade eden Dursun Özkan, “Otopark mı Salı pazarı mı belli değil. Otobüsten yerimize tezgahımı açamadım. Otobüsün plakası da yok, komşularda yardımcı olmak istedi ama sonuç alamadık. Mağdur olduk. Otobüsün önüne ve kapısına tezgah açmak zorunda kaldım. Mecburuz. Komşularımızın yerine sığındık” diye konuştu.

"Vurdumduymazlık"

Otobüsün park edildiği yerde şarküteri tezgahı bulunan Osman Eren“ Bu otobüsü hafta sonu buraya bırakmışlar. Şuan yerimize şarküterimizi kuramadık. Gerekli yerleri aradık ama bir sonuca ulaşamadık. 3 kez polis geldi. Ben gelmeyen komşumun yerine tezgahımı açtım, eğer o gelseydi, bugün yerim olmayacaktı ve 20 bine yakın zararım olacaktı. Tezgahını açamayan esnaflar var burada herkes evine ekmek götürüyor. Bu yapılan resmen vurdumduymazlık. Sabah bir geldik, büyük şaşkınlığa uğradık. Otobüsle birlikte satış yapıyoruz” diye konuştu.

"Satılık otobüs"

Otobüsün önünde satış yapmaya çalışan Hacı Fener, “Yerimi işgal etmiş, bende otobüsü satacağım. Ne verirlerse vereceğim.

Var mı alıcı, pazarlık payı var. Pazara düştü. Hayırlı uğurlu olsun pazarımıza” sözlerine bazı vatandaşlar, ‘Bugünlerine gördük” sözleriyle şaşkınlıklarını ifade etti.