banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
THY’den yeni koronavirüs tedbiri
THY’den yeni koronavirüs tedbiri
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Selöz, Akçay, Dodurga ve Kızıldamlar Baraj Göllerinde ticari su ürünleri avcılığı yasaklandı

SELÖZ, AKÇAY, DODURGA VE KIZILDAMLAR BARAJ GÖLLERİNDE TİCARİ SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI YASAKLANDI

Genel 26.08.2020, 11:58
2
Selöz, Akçay, Dodurga ve Kızıldamlar Baraj Göllerinde ticari su ürünleri avcılığı yasaklandı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 1 Eylül 2020-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve uygulanacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı usul ve esaslarının belirlendiği söyleyerek, "Selöz, Akçay, Dodurga ve Kızıldamlar Baraj Göllerinde ticari su ürünleri avcılığı tamamen yasaktır" dedi.

İl Müdürü Yoldaş yaptığı açıklamada, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna bağlı 22223 sayılı Su Ürünleri Yönetmeliği’ne dayanılarak, bakanlığımızca hazırlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 1 Eylül 2020-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve uygulanacak söz konusu tebliğler, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı usul ve esaslarını belirlemektedir. söz konusu tebliğlerde yer alan bazı düzenlemeler, amatör balıkçı belgesinin alınması ve avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir. İç sularda yapılan amatör balıkçılık faaliyetlerinde yem amaçlı canlı balık kullanımı yasaktır. İç sularda livar ya da yem kovası içerisinde canlı olarak yemlik balık bulundurulamaz. İç sularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir iç suya nakli yasaktır. Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir. Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır. İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasında 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

"Selöz Göleti’nde avlanmak tamamen yasaktır"

İl Müdürü Yoldaş, Bilecik merkez Selöz Göletinde avlanmanın tamamen yasak olduğunu anlatarak, "Akçay, Dodurga ve Kızıldamlar Baraj Göllerinde de ticari su ürünleri avcılığı tamamen yasaktır. Ayrıca 5/2 numaralı amatör tebliğ’in 19’uncu maddesine göre amatör amaçlı su ürünleri avcılığında alıkonulabilir miktara izin verilen ürün miktarından 3 kat ve daha fazla ürün, avlanması tamamen yasaklanmış türlerden, tür veya sayı bazında birden fazla ürün, zaman yasağında olan türlerden, amatör amaçlı su ürünleri avcılığında izin verilen miktardan 2 kat veya daha fazla ürün, amatör amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılmasına izin verilen av aracı sayısından (iğne sayısı hariç) 2 kat ve daha fazla av aracı, yemlik uzatma ağı hariç her türlü germe, uzatma, sürütme, çevirme ve benzeri ağlar ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanımına izin verilen diğer av araçları, amatör avcılıkta kullanımı yasaklanmış birden fazla av aracı, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu, elektro şok ve benzerlerinin kullanıldığı tespit edilen kabahatler, ticari amaçla yapılan avcılık faaliyetine aykırılık kapsamında değerlendirilir ve 1380 sayılı Kanunda söz konusu kabahatlere ilişkin öngörülen yaptırımlar uygulanır. Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için; 5/1 numaralı ve 5/2 numaralı tebliğler ile getirilen düzenlemelere, vatandaşlarımızca titizlikle uyulması ve denetimle görevli kamu personeline kontroller sırasında yardımcı olunması büyük önem arz etmektedir" dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ağustos 2020
İmsak 04:46
Güneş 06:18
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:54
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25