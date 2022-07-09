Selin yıktığı içme suyu hattı yenilendi

Düzce’de yaşanan sel felaketinde gecesini gündüzüne katarak şehre su vermek için çalışan ekipler, kentin su sorununu çözdü. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Devletin tüm gücü buradaydı. Şu anda Düzce’nin ihtiyacı olan suyun iki katı kadar bir suyu verebiliyoruz” dedi.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılıyor. Yaşanan sel felaketinde içme suyu ana hatlarının tamamı yıkılarak parçalandı. Yaşananların ilk anından itibaren Düzce’ye su vermek için Düzce Belediyesi ekipleri 7/24 saat esasına göre çalışarak kente su verdiler.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kente ihtiyacı olan suyun iki katı suyu tedarik ederek şebekeye verdiklerini belirterek, “Düzce sel felaketinden en çok etkilenen kısım içme suyu ana hatları oldu. Sel felaketinde Düzce’ye içme suyu taşıyan ana hatların tamamı uçtu ve biz bu 12 günlük süre içerisinde bütün bu hatların meydana getirdiği zafiyetleri bertaraf ettik. İlk 3 gün içerisinde Düzce’nin yüzde 50’sine su verdik. 6 gün içerisinde ise tamamına su verdik. Bugün ise kurduğumuz sistemle Düzce’nin ihtiyacı olan suyun iki katı kadar suyu tedarik edip, arıtmaya basabiliyoruz“ dedi.

“Su Düzce’nin her bölgesine ulaşıyor”

Düzce’nin içme suyu ihtiyacının karşılanması için ekiplerin tamamının sahada çalıştığına işaret eden Başkan Özlü, “Burada yaptığımız çalışmanın esası bütün birimlerimizi bu konuya yönlendirdik. Sakarya, Kocaeli gibi bölgelerden yardım aldık. Özellikle İller Bankası gibi kurumlarımız ciddi destek verdiler. Devletin tüm gücü buradaydı. Şu an geldiğimiz nokta Kurban Bayramı ve Düzce’nin hiçbir bölgesine ulaşmayan nokta yok. Düzce’nin ihtiyacı olan suyun iki katı kadar bir suyu verebilecek bir potansiyele sahibiz. Düzce’nin normalde regülatörlerinin arıtma kapasitesi 2 bin 200 metreküp iken, şu anda ulaştığımız nokta ise 4 bin 400 metreküp oldu. İhtiyacımızın iki katı fazlasını regülatörde topluyoruz. Arıtmaya basıyoruz ve bunun için gerekli pompa ve boruları tedarik ettik” ifadelerinde bulundu.

Özlü, su ile ilgili yapılan eleştirilerle ilgili olarak ise, “Şu andaki yaptığımız çalışmaların sonucuna göre bundan sonra su kesintisi olmayacak. Bizim çalışmalarımız esnasında bazı kesimler tarafından suların geciktiği yönünde eleştiriler yapıldı ama bunlar çalışmalarımızın titizliği ve bu esnada bazı teknik sorunlardan kaynaklandı. 24 saat diliminde tüm ekiplerimiz çaba gösterdi. Bu süreçte suyun Düzceli vatandaşlara ulaşmasına vesile olan tüm ekip arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Özlü, Düzce’nin içme suyu için yeni projelerin olduğunu söyleyerek alanda incelemelerde bulundu.