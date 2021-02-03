Selin vurduğu İzmir’de polis beline kadar suya girdi, herkesin takdirini topladı

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, araçların suya gömüldüğünü gören bir polis, beline kadar suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol etti, vatandaşların yardımına koştu. Polisin bu davranışı herkesin takdirini kazanırken, İzmir polisinin sel felaketinde canla başla çalışarak görevini yapması alkış topladı.

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, onlarca araç suyu gömüldü, dereler taştı, yollar göle döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte yaralar sarılmaya çalışırken, İzmir polisi yolda kalan ve araçları suya gömülen vatandaşların teker teker yardıma koştu.

Polisimizin davranışı takdir topladı

Polisler, suya gömülen ve yolda kalan araçları kimi zaman vatandaşlarla iterek yardım etti. Ekipler, kimi zamanda kepçenin üzerine çıkarak vatandaşlara destek oldu. Polisin, bu mücadelesi herkesten alkış aldı.

Beline kadar suya girip araçları tek tek kontrol etti

Öte yandan, sel sularının araçları suya gömdüğü bölgeye gelen görevli bir polis ise beline kadar suya girdi. Metrelerce suyun içinde yürüyen polis, araçlarda kimse var mı diye teker teker kontrol etti. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler herkesin takdirini kazandı.