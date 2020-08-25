Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
GİRESUN’DA GEÇTİĞİMİZ CUMARTESİ AKŞAMI YAŞANAN SELİN ARDINDAN TİREBOLU İLÇESİNİN SAHİL KESİMİNDE AĞAÇ PARÇALARI DENİZİN YÜZEYİ KAPLADI. VATANDAŞLAR AĞAÇ KÜTÜKLERİNİ VE PARÇALARINI KIŞIN YAKACAK OLARAK KULLANMAK ÜZERE TOPLAYARAK EVLERİNE GÖTÜRÜRKEN, DENİZDEN ÇOK SAYIDA TÜP VE AYAKKABI ÇIKTI.
Giresun’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı. Vatandaşlar ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürürken, denizden çok sayıda tüp, ayakkabı ve terlik de çıktı.
Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan sel felaketinin ardından deniz yüzeyi çamur, rusubat, balçık nedeniyle kahverengi bir renk aldı. Şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı. Tirebolu ilçesinde sahil derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle adeta çamura bulandı. 3’ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 8 kişinin ise arama çalışmaları sürdüğü sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi. Karadeniz’in yüzeyi ağaçların gövdeleri ve dalları ile kaplanırken, denizden çok sayıda tüp, terlik ve ayakkabı da çıktı.
Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplamaya başladı. Sel bölgelerinden gelen tüp, ayakkabı ve diğer malzemeler belirlenen bir alana toplanırken, belediye ekipleri tarafından tasnifi yapılacak sonrası çıkan malzemeler zararı olan dükkan sahiplerine teslim edilecek.
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25