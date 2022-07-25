Selimpaşa’da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu

Silivri Selimpaşa’da gerçekleştirilen kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu. Topatan Kavunu ve Bamya yetiştiriciliğinde dereceye girenlere altın hediye edilirken Sakiler grubunun konseriyle eğlence doruğa ulaştı.

Bu yıl onuncusu gerçekleştirilen Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kavun ve Bamya üreticilerinin ve ‘en iyi’ seçilmek için yarışmaların düzenlediği festivalde dereceye girenlere altın ödülü verildi.

Selimpaşa limanında kurulan sahneden alanı dolduran binlerce kişiye seslenen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz “Bizim tabiatımızda yalan yok, tembellik yok, riya yok, fitne fesat yok, topu taça atmak yok, mazeret üretmek yok. Bizde halisane düşünce var. Dürüstlük var, ahlak var,7/24 size hizmet etmek var. Çalışmak var. Aşkla heyecanla çalışmak var. Onun için size buradan söz, size buradan yemin, bu kardeşiniz, bu ağabeyiniz, bu evladınız görev süresi boyunca hep sizin hizmetkarınız olmaya ,7/24 aşkla Selimpaşaya Silivri’ye hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Festival Sakiler grubunun sahne almasıyla geç saatlere kadar devam etti.