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Selim-Göle karayolu ulaşıma kapatıldı
Kars’ın Selim ilçesi ile Ardahan’ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle kış sezonu boyunca ulaşıma kapatıldı.
Genel 19.12.2022, 14:50
Kars’ın Selim ilçesi ile Ardahan’ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle kış sezonu boyunca ulaşıma kapatıldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Selim-Göle yolunun kış sezonu boyunca ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Ekipler tarafından karayoluna, üzerinde "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" levhası konuldu.