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Selen için Alanya halkı seferber oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde lösemi teşhisi konulan Diş Hekimi Selen Utlu Akalın için yapılan kök hücre çağrısının ardından yüzlerce kişi kan vermek için seferber oldu.

Genel 02.02.2021, 17:20
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Selen için Alanya halkı seferber oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde lösemi teşhisi konulan Diş Hekimi Selen Utlu Akalın için yapılan kök hücre çağrısının ardından yüzlerce kişi kan vermek için seferber oldu.

Bursa’da yaşayan bir çocuk annesi Diş Hekimi Selen Utlu Akalın’a, 2 ay önce karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konuldu. Bunun üzerine hastaneye yatırılan Akalın, yaklaşık 2 aydır kemoterapi tedavisi görüyor. İyileşebilmek için ilik nakli bekleyen Akalın için kök hücre kampanyası başlatıldı. Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşlar kampanyaya destek verirken, Alanya’da da yüzlerce kişi kan vermek için seferber oldu. MHP Alanya İlçe İlçe Teşkilatı üyeleri ve çok sayıda vatandaş Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde kurulan Kızılay çadırına gelerek kök hücre bağışında bulundu.

“En kısa sürede kök hücre bulunacaktır inşallah”

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, “MHP Alanya Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Kanak Utlu’nun yeğeni 39 yaşındaki Diş Hekimi Selen Utku için lösemi hastalığına yakalandı. Çok hızlı yayılan bir hastalık, Türkiye genelinde uygun kök hücre bulunmadı. Dünya çapında tarama devam ediyor. Bizler de yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları olarak Atatürk Anıtı önünde kök hücre bağışında bulunuyoruz. Alanya’da yaşayan vatandaşlarımıza yarın Konaklı da Perşembe günü Mahmutlar ve cuma günü de Gazipaşa’da yapılacak kök hücre kampanyasına bekliyoruz. En kısa sürede kök hücre bulunacaktır inşallah. Acil şifalar diliyorum” dedi.

“Babasız büyüdü, evladının annesiz büyümesini istemiyor”

Akalın’ın teyzesi ve MHP Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Üyesi Meryem Utlu ise "Yeğenimiz diş hekimi Selen Utlu, akut lösemi. Türkiye’de maalesef eşleşecek bir kök hücreye rastlanmadı. Yurdun çeşitli yerlerinde kampanyalar düzenlendi. Oralarda netice çıkmadı, şimdi Alanyalılardan destek bekliyoruz. Yeğenimin 5 yaşında bir oğlu var. Genç bir anne, küçük yaşta babasını kaybetti. Babasız büyüdü, evladının annesiz büyümesini istemiyor ve en büyük korkusu o. Yardımcı olursanız çok sevineceğiz. Herkesten destek bekliyoruz. Kök hücre bağışı denildiğinde organ bağışı bazen akla geliyor. Oysa sadece kan bağışıyla oluyor” diye konuştu.
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