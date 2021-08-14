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Sele kapılarak hayatını kaybeden Özdemir ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Tatil için gittiği Kastamonu’da selde hayatını kaybeden Esenyurt Belediyesi Zabıta Memuru Murat Özdemir, eşi Sermin ve kızı Sudenaz son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye, Özdemir ailesinin yakınlarının yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Belediye Başkanı Yardımcıları, mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Genel 14.08.2021, 17:18
Sele kapılarak hayatını kaybeden Özdemir ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Tatil için gittiği Kastamonu’da selde hayatını kaybeden Esenyurt Belediyesi Zabıta Memuru Murat Özdemir, eşi Sermin ve kızı Sudenaz son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye, Özdemir ailesinin yakınlarının yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Belediye Başkanı Yardımcıları, mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tatil için gittiği memleketi Kastamonu’da sele kapılarak hayatını kaybeden Esenyurt Belediyesi Zabıta Memuru Murat Özdemir, eşi Sermin ve kızı Sudenaz son yolculuklarına uğurlandı. Özdemir ailesi için ilk tören evinin önünde yapıldı. Komşularından helallik alınmasından sonra Özdemir ailesinin cenazeleri Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önüne getirildi. Mesai arkadaşlarından alınan helalliğin ardından cenaze baba evine götürüldü. Özdemir, eşi Sermin ve kızı Sudenaz’ın cenazeleri Esenyurt Serhan Tirit Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Özdemir ailesinin yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Belediye Başkanı Yardımcıları, mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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