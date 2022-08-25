Sele kapılan köpek böyle kurtarıldı

Esenyurt’ta sele kapılan köpeği vatandaşlar kurtardı. Köpeğin kurtarılma amı kameraya yansıdı.

İstanbul’da gece etkili olan sağanak yağış Esenyurtta sele neden oldu. Pınar Mahallesi’nde yollar göle dönerken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bir köpek sel suyuna kapılıp sürüklenmeye başladı. Köpeği gören bir kişi koşarak köpeği suyun içinden kaldırıma çekti. Köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.