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Selde inek kurtarma operasyonu
SELDEN EN FAZLA ZARAR GÖREN YERLER ARASINDA YER ALAN GİRESUN MERKEZE BAĞLI ÇALDAĞ BELDESİ ORHANİYE KÖYÜNDE DERE YATAĞINDA ÇARESİZ BİR ŞEKİLDE GÖRÜLEN İNEK ÇEVREDEKİ BİR İŞ MAKİNESİNİN KEPÇESİNE BAĞLANAN İPLE BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI.
Genel 24.08.2020, 11:37
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Giresun’da önceki gün il genelinde etkili olan şiddetli yağışlarda insanlar kadar hayvanları da kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi.
Selden en fazla zarar gören yerler arasında yer alan Giresun merkeze bağlı Çaldağ beldesi Orhaniye köyünde dere yatağında çaresiz bir şekilde görülen inek çevredeki bir iş makinesinin kepçesine bağlanan iple bulunduğu yerden kurtarıldı. İp ve tahta yardımı ile ineğin kayarak azgın dere sularına düşmemesi için uğraş verilirken, inek kepçe yardımı ile kurtarılıp sahibine teslim edildi.
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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