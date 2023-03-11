Selçuk Belediyesi depreme karşı yeni çözümleri yaşama geçirecek

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in önergesiyle Selçuk’ta yapılacak binalarda mevcut kanun ve yönetmeliklere ilave olarak alınacak tedbirler ve uygulanacak denetimler ile madde belediye meclisinden oy birliği ile geçti. Şengel, “Mevzuatlar yeterli değil” dedi.

Selçuk Belediye Meclisi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumunda Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in önergesiyle gündeme alınan depreme dirençli kentleşmenin bir adımı olarak Selçuk’ta üretilen binalarda mevcut kanun ve yönetmeliklere ilave olarak alınacak tedbirler ve uygulanacak denetimler ile madde belediye meclisinden oy birliği ile geçti.

“Mevzuatlar yeterli değil”

Konu ile ilgili olarak meclisi bilgilendiren Başkan Ceritoğlu Sengel; “Biliyorsunuz Türkiye’de bir deprem yönetmeliği var. Bütün yapı denetim firmalarının denetlendiği bir mevzuat var. Bu mevzuat dahilinde belediyenin sorumlulukları var ama son depremlerle yaşadık ve gördük ki; bu mevzuatın yeterli olmadığı eski sistemde belediyenin daha fazla işin içerisinde olduğu binalar çok daha doğru yapılan şeyler. Yapı denetim firması haricinde mevzuatta hiçbir yükümlülük ve sorumluluğumuz olmamasına rağmen meclise getirmiş olduğumuz yedi maddeden oluşan esaslarla birlikte biraz inşaat yapanların işini zorlaştıracak olmamıza rağmen en azından tüm kontrolü imar müdürlüğümüze bir görev olarak Selçuk Belediye Meclisi veriyor olacak” diye konuştu.

“Mevcut yönetmelik ve mevzuatlar işe yaramadığının 11 ilde yaşadık”

Önergenin gelecek hafta da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme geleceğini ve yerel yönetimlerin artık süreçte daha fazla etkin olacağını belirten Sengel, “Mevcut yönetmelik ve mevzuatlar işe yaramadığının kanıtını 11 ilde yaşadık. Onun için yerel yönetimde biz devreye giriyoruz. Kendi ilçemizde biz devreye giriyoruz dedik. Büyükşehir de biz devreye giriyoruz diyor mevzuatların yetersizliğinden. Her ne kadar 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu olsa da yaşanan depremlerde denetime ait binaların depremden etkilenmesi, can ve mal kayıplarına sebebiyet verilmiş olması yapı denetim kuruluşlarında yapılan denetimlerde ciddi eksiklik ve aksaklık olduğu için mevzuatın açığını kapatmak TBMM gibi bizim meclisimize düştü, ne acı” dedi.

“Binaların hepsi kontrol altına alınacak”

Önergenin oylanmasının ardından konuşan Başkan Ceritoğlu Sengel; “İmar Müdürlüğü’ne talimatımız var. Yapı kullanma belgesini alınan her inşaat üzerinde beş yıllık periyotlarla binaların hepsi kontrol altına alınacak. Taşıyıcı kolon sistemlerinde bir sıkıntı var mı şikâyet olmaksızın bakılacak” dedi. Başkan Ceritoğlu Sengel ayrıca bundan sonraki süreçte halka yönelik, Selçuk’a dair Türkiye’nin önemli isimlerinin katılacağı seminerler düzenleneceğini de belirtti.

Öte yandan, meclis sonunda ise Selçuk’ta deprem riskleri ve binaların mevcut durum analizleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Cansu Bakıcıol tarafından yapılan sunumda yapılarının depreme karşı dayanıksız olduğunu düşünen vatandaşların izleyebileceği yollar hakkında bilgi verildi. Buna göre deprem riski için binalarının mevcut durum analizlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesi üzerinden Riskli Yapı Tespiti, İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden Yapı Durum Tespiti ve üçüncü yöntem olan Bina Performans Analizi ile özel çalışan inşaat mühendisliği şirketleri vasıtasıyla performans analizi yaptırabiliyorlar.