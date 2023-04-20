Selçuk Belediye Başkanı Sengel’den TİS açıklaması

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Belediyesi’nde çalışan işçilerle ilgili devam eden toplu iş sözleşmesine dair bir açıklama yaptı.

Süreç ile ilgili direkt bilgi vermek istediğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Uzun süreden beri sık sık böyle kamera karşısına geçip sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. İstiyorum ki, gelişen tüm olaylarla ilgili olarak ilk ağızdan, benden bilgi sahibi olun. Bildiğiniz üzere epeyce bir süredir belediyemizde çalışan işçi arkadaşlarımızın toplu iş sözleşmeleri görüşmelerini tamamlamaya çalışıyoruz. Bugün de işçi arkadaşlarımızın yetkili sendikası ile belediyemizi temsilen SODEM-SEN’in katıldığı yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Hepimizin arzuladığı uzlaşmanın gerçekleşmesi için ben de görev ve sorumlulukların gereği ve belediyemizin imkanları dahilinde bu görüşmelere katkı sunmaya gayret gösterdim” ifadelerini kullandı.

"İşçilerin tüm hak ve tercihlerine saygı duyuyoruz"

İşçi temsilcisi olan Belediye - İş sendikası ile masada uzlaşmak için çabaladıklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Belediyemizi temsilen işçi çalışma arkadaşlarımıza sunduğumuz 13 bin 500 TL net maaş artı ikramiyelerle birlikte toplam 16 bin 600 TL tutarındaki teklif Belediye- İş temsilcileri tarafından reddedildi. Belediyemizin gelir ve mali imkanlarını zorlayarak sunduğumuz teklifin kabul edilebilir bir seviyede olduğunu düşünüyoruz ve işçi çalışma arkadaşlarımızın bu teklifi kabul edinileceklerini umuyoruz. İşçilerin tüm hak ve tercihlerine saygı duyuyoruz” dedi.