Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran Kızılelma paylaşımı

Milli ve insansız savaş uçağı Kızılelma’dan sevindiren haber geldi. Taksi ve koşu testini başarıyla tamamlayan Kızılelma’nın görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaştı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, taksi ve koşu testini başarıyla tamamladı. Test sürüşünden başarıyla geçen Kızılelma’nın o görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.