Selçuk Bayraktar’a Azerbaycan’da Fahri Doktora unvanı verildi

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar’a Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AZTU) tarafından “fahri doktora” unvanı verildi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleşecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST” için Bakü’de bulunan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar’a Azerbaycan Teknik Üniversitesi tarafından “fahri doktora” unvanı verildi. Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Eğitim Bakanı Yardımcısı Firudin Gurbanov’un da katıldığı programda Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Teknik Üniversitesi’nde öğrenciler ve öğretim üyeleriyle bir araya gelerek sunum yaptı. Bayraktar sunumunda, modern teknoloji "CEZERİ" projesi ve üzerinde çalıştığı yeni projeler hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Daha sonra AZTU Rektörü Vilayet Veliyev, öğrencilerin de katılımıyla Azerbaycan Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda, bilim ve teknolojiye verdiği katkılar, Türkçe ve Azerbaycan’a arasında Savunma Sanayi alanında teknolojik işbirliğinin artırılmasında sağladığı katkıdan dolayı Bayraktar’a “fahri doktora” unvanı verildiğini duyurdu.

Selçuk Bayraktar ise yaptığı açıklamada, kendisine takdim edilen “fahri doktora” unvanı için teşekkür etti. TEKNOFEST hazırlıklarının tam gaz devam ettiğini ifade eden Bayraktar, Bakü’de ve festival alanında büyük heyecan gördüğünü söyledi. Bayraktar, dün 2 adet AKINCI insansız hava aracının Batı Trakya’dan 2 bin kilometre uçarak Bakü’ye geldiğini hatırlatarak, “Dün AKINCI Bakü semalarında uçarken ben de Mig-29 savaş uçağıyla AKINCI’nın kolunda uçma şansına sahip oldum. Bu benim için çocukluktan beri bir hayaldi. Çok heyecanlıydı. TEKNOFEST Azerbaycan’da sürpriz gösteriler de olacak. Tüm milletimizi, tüm Türk alemini ve tüm insanlık alemini TEKNOFEST Azerbaycan’a davet ediyorum” dedi.