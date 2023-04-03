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Selçuk Bayraktar’a “Askeri İşbirliği Madalyası” verildi
AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI ORGENERAL ZAKİR HASANOV’LA DA BİR ARAYA GELEN SELÇUK BAYRAKTAR’A HASANOV TARAFINDAN ASKERİ İŞBİRLİĞİ ALANINDAKİ KATKILARI NEDENİYLE “ASKERİ İŞBİRLİĞİ MADALYASI” TAKDİM EDİLDİ.
Genel 03.04.2023, 16:16
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’la da bir araya gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a, Hasanov tarafından askeri işbirliği alanındaki katkıları nedeniyle “Askeri İşbirliği Madalyası” takdim edildi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’la da bir araya geldi. Selçuk Bayraktar’a, Bakan Hasanov tarafından askeri işbirliği alanındaki katkıları nedeniyle “Askeri İşbirliği Madalyası” takdim edildi.