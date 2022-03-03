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Selçuk Bayraktar: “Yüzde 93 oranında yerlilik, bu dünyada rekor düzeyde sayılacak bir yerliliktir”

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “20 senede Türkiye sadece bakış açısını değiştirerek, yerli katkıdaki yüzde 15’lerden yüzde 80’lere yaklaştı. Bizim insansız hava araçlarımızla bu yüzde 93 oranında gerçekleşti. Bu, dünyada da rekor düzeyde sayılacak bir yerliliktir” dedi.

Genel 03.03.2022, 18:36
Selçuk Bayraktar: “Yüzde 93 oranında yerlilik, bu dünyada rekor düzeyde sayılacak bir yerliliktir”

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “20 senede Türkiye sadece bakış açısını değiştirerek, yerli katkıdaki yüzde 15’lerden yüzde 80’lere yaklaştı. Bizim insansız hava araçlarımızla bu yüzde 93 oranında gerçekleşti. Bu, dünyada da rekor düzeyde sayılacak bir yerliliktir” dedi.

BAYKAR Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde öğrencileriyle bir araya geldi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü’nün açılış konuşmasıyla başlayan program, Bayraktar’ın gençlere hitabıyla devam etti.

“Yüzde 93 oranında yerlilik, bu dünyada rekor düzeyde sayılacak bir yerliliktir”

Gençlere başarılı olmanın sırlarını söyleyen BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “20 senede Türkiye sadece bakış açısını değiştirerek, yani teknoloji alanına olan vizyonunu değiştirerek yerli katkıdaki yüzde 15’lerden yüzde 80’lere yaklaştı. Bizim insansız hava araçlarımızla bu yüzde 93 oranında gerçekleşti. Bütün tasarımları bize ait olan insansız hava aracından bahsediyorum. Bu, dünyada da rekor düzeyde sayılacak bir yerliliktir. Dolayısıyla bu devirde en kıymetli şey tasarımların fikri haklarına sahip olmak. O da yetmiyor, tasarımları gerçekleştirecek beyinlere sahip olmak gerekiyor. Bir şeyin lisansını ve tasarım hakkını alabilirsiniz ama daha önemlisi o tasarımları, teknolojiyi geliştirebilecek kültürü yaşatmanız” açıklamasında bulundu.

“Bize inanan çok az insan vardı, hatta dalga bile geçiyorlardı”

Teknolojinin bir ülke için önemli olduğunu söyleyen Bayraktar, “Dünyadaki en büyük dönüşüm rüzgarı teknoloji üzerinden geliyor. Hatta önde olmak veya sesinin daha gür çıkması bile ancak bununla mümkün oluyor. Yani maalesef yaşadığımız dünyada güçlü olanın haklı olduğu bir devirde yaşıyoruz. Dolayısıyla medeniyetimizin adalet sesinin gür çıkarabilmesi için dahi buna mecburuz. Bir şaheser yapmak istiyorsanız kimseye benzememesi lazım. Başkasının kopyası olmaması lazım. Bir de bizde zaten yüzyıllardan beri gelen bir aşağılık kompleksi var bu alanda. Bundan 20 sene öncesine döndüğümüzde böyle bir teknoloji işinin Türkiye’de yapılabileceğine inanacak kişi çok azdı. Bu kadar iddialı bir ürün ortaya çıkarabileceğine inanan insan yoktu, hatta dalga geçiliyordu. Hatta hala bile dalga geçen vardır. İlk yaptığınız eser en mükemmeli olmayabilir. Ama en azından bunu hedefliyorsanız özgün olması lazım. Sapmadan, inandığınız şekilde ahlaka ve etiğe riayet ederek iş yapmanız gerekiyor” diye konuştu.

“Türkiye, İHA alanında dünyada ilk üçe girdi diye biliriz”

Türkiye’nin dünyada önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyen Selçuk Bayraktar, “Milli teknoloji hamlesi kapsamında gençlerimize anlatırken ne yapıyorsan yap önce insanlığa sonra toplumuna sonra cemiyetine, sonra ailene sonra kendin için yap diyorum. İşte BAYKAR’ın özeti bu arkadaşlar. Türkiye, İHA alanında dünyada ilk üçe girdi, diye biliriz” dedi.

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