Sel sularıyla dolan D-100’de uzun araç kuyrukları oluştu
KOCAELİ’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASINDA DİLOVASI D-100 KARAYOLUNU KAPLAYAN SEL SULARI NEDENİYLE ARAÇLAR YOLDA KALDI. TRAFİĞİN TEK ŞERİTTEN SAĞLANDIĞI İSTANBUL İSTİKAMETİNDE YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU.
Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış sonrasında Dilovası D-100 karayolunu kaplayan sel suları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Trafiğin tek şeritten sağlandığı İstanbul istikametinde yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kocaeli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında hayat olumsuz etkilendi. Bir çok ilde meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın etkili olduğu ilçelerden biri olan Dilovası’nda da yüksek kesimlerden gelen sel suları ile kaplanan D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı. D-100 karayolunun Dilovası merkezi sapağında köprü altına dolan sel suları ile trafik tek şeride düşürüldü.
Polis ve zabıta ekiplerince güvenlik önlemi alınan yolda trafiğin tek şeride düşmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri su pompaları ve iş makineleri ile yoldaki sel sularını tahliye etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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