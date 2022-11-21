Sel felaketinde yıkılmıştı, yeninden inşa edilen Bozkurt’ta çalışmalarda sona yaklaşıldı

11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu ve onlarca binanın zarar gördüğü Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, hayatın normale döndürülmesi için başlatılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 65 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişinin kaybolmuş, onlarca bina da zarar görmüştü. Selin ardından geçen 15 ayda adeta şantiyeye dönen ilçede, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sele sebep olan Ezine Çayı’nın genişliği, yürütülen çalışmalar ile yaklaşık 70 metre genişliğine çıkartıldı. Ezine Çayı üzerinde inşa edilen köprüler de vatandaşın hizmetine açıldı. İlçenin farklı noktalarında inşa edilen 679 konut bitme aşamasına gelirken, yeni dükkanlar hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ilçede üstyapı çalışmalarının da kısa süre sonra başlaması hedefleniyor.

“Karadeniz’in en güzel ilçesi inşa edilmiş olacak”

İlçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, ““Bozkurt’ta çalışmaların son düzlüğe girdiğini söyleyebiliriz. Şu anda meydandaki dükkanlarımız tamamlandı, 16 dükkanımızı teslim ettik. Sanayi sitesinde 52 dükkan, 2 tane fabrika teslim ettik, vatandaşlar iş yerlerine kavuştu. Şu anda merkezde 649 tane yapmış olduğumuz konutların da bu ay itibari ile geçici kabulüne başlayacağız. Kasım sonunda, Aralık gibi kura çekimlerini yapmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız, Bokurt’un kısa süredeki dönüşümünü takdir ile karşılıyor. Biz de buradaki bütün kamu kuruluşlarının hizmetlerini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın okul, pansiyonu; Vilayetler Birliğinin anaokulunun tadilatı; Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binalarımız, köprüler, 26’ya yakın terslik bendinin çalışmaları son düzlüğe girdi. İlçe merkezindeki ve Ezine Çayı içerisindeki istinat duvarları Karadeniz’e kadar tamamlandı. Vatandaşlarımız da doğal gazın gelmesinden oldukça memnun. Doğal gaz, elektrik, telekomünikasyon çalışmaları bittikten sonra kaldırım ve yol çalışmalarını da tamamlayarak Karadeniz’in en güzel ilçesi inşa edilmiş olacak” dedi.

“Vatandaşlar Ezine Çayı üzerinden rahatlıkla karşı tarafa geçebiliyorlar”

İlçede yıkılan köprülerin yerine inşa edilen yeni köprülerle ilgili bilgi veren Atıcı, “İlçe merkezinde öncelikle 2 tane araç köprüsü, Sanayi Sitesi Bayramgazi hattında da 2 tane olmak üzere 4 köprü ve 2 tane de yaya köprüsü şu anda tamamlandı. Vatandaşlar Ezine Çayı üzerinden rahatlıkla karşı tarafa geçebiliyorlar” diye konuştu.

“Dükkanlarımız, millet kıraathanemiz, pazaryerimiz tamamlandı”

Bozkurt’ta selden en çok etkilenen noktalardan birisi olan Bozkurt Kent Meydanında çalışmaların tamamlandığını ifade eden Kaymakam Atıcı, “Burası Bozkurt Meydanı’ydı, selde en çok zararı burası görmüştü. Burada dükkanlarımız, millet kıraathanemiz, pazaryerimiz tamamlandı. Önümüzdeki hafta itibari ile vatandaşlarımız buradaki dükkanlarına girecekler. Meydandaki Hükümet Konağımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binamıza da 15 Aralık’ta kavuşacağız. Bütün ışıklandırma, altyapı çalışması ile meydanımız tamamlandı” şeklinde konuştu.

“Devletimiz, hükümetimiz yanımızda bulundu”

İlçede yaşayan vatandaşlar ise devam eden çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti. İlçede yoğun bir şekilde çalışma yapıldığını söyleyen Yunus Yeni isimli vatandaş, “Çok kişi burada vefat etti. 10 katlı binanın yanında yaklaşık 15 kişi vefat etti. Şu an çok şükür, devletimiz, hükümetimiz yanımızda bulundu. Buraları yeniden yapıyorlar, köprüler inşa ediyorlar, çayı temizliyorlar. Muazzam bir çalışma var. Yeni yeni ilçe bir şeye benzedi. İnşallah daha iyi olur, biz de yaşamımızı sürdürürüz. Doğalgaz geldi, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.