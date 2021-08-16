Sel bölgesinde mağdur kalan vatandaşlar feribotla tahliye edildi

Sel afetinin yaşandığı Sinop’a il dışından tatil amacıyla gelen misafirler, karayolunda yaşanan ulaşım sorunu nedeniyle feribotla tahliye edilmeye başlandı. İlk etapta 47 araç Sinop’tan alınarak İnebolu Limanı’na getirildi.

Sinop’a tatil amaçlı gelen çok sayıda vatandaş, 11 Ağustos’ta yaşanan sel afetinin ardından Türkeli ve Ayancık ilçelerinde mağdur kaldı. Sel afeti nedeniyle köprülerin yıkılması ve yollarda oluşan heyelan nedeniyle karayolunu kullanamayan çok sayıda vatandaş, feribotla alınarak İnebolu Limanı’na getirildi. Çatalzeytin ve Abana Limanları’nın da sel afetinde hasar görmesinden dolayı İnebolu Limanı’na getirilen vatandaşlar, buradan karayolu ile evlerine geri dönecek. Feribotla tahliye edilen araçlar arasında yurtdışından gelen misafirlerin de olduğu görüldü.

Sel afetinden dolayı Sinop’ta mahsur kalan vatandaşların yardım talebinde bulunması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatlarıyla bölgeye feribot sevk edildi. Sevk edilen feribotla ilk etapta 47 araç tahliye edildi. Mahsur kalan vatandaşların araçlarıyla birlikte tahliye işlemlerinin devam edeceği öğrenildi. Mahsur kalan vatandaşlar, devlete minnet olduklarını kaydetti.