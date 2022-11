Sektör temsilcilerinden Kolivar’a tepki: "Fırıncılıkla uzaktan yakından alakası yok"

Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’a tepkiler sürüyor. Sektör temsilcileri, "Naylon bir sendikadır, bizim ekmeğimiz soframızın baş tacıdır. Bu nasıl bir nankörlüktür, hükümet, maliyeti düşük tutmak için unda sübvanse etmektedir. Ekmeğin siyasetle hiçbir ilgisi yoktur, söylemleri çok yakışıksız, hadsiz, tekrar tekrar kınıyoruz. Fırıncılıkla uzaktan yakından alakası yok. Fırıncımız sadece İstanbul değil, tüm Türkiye’de infial halinde" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’a tepkiler devam ediyor. Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Başkanı Av. Çetin Keçeli ve İstanbul Fırıncılar Odası’nın eski Başkanı, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Vekili Fahri Özer de Kolivar’ın açıklamalarını kınadıklarını ifade etti. Keçeli ve Özer, Kolivar’ın açıklamalarının sektörün fikrini yansıtmadığını belirterek, fiilen fırıncı bile olmadığını söyledi.

“Bu adam fiilen fırıncılık yapmıyor, sendikası yok hükmündedir”

Kolivar’ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Başkanı Av. Çetin Keçeli, “Bizim sendikamızla hiçbir alakası yoktur, üreticiler sendikası adı altında naylon bir sendikadır. Kendisi de fırıncılık mesleğiyle iştigal etmemektedir. Biz bunu Çalışma Bakanlığı’na da bildirdik. Sendikası yok hükmündedir, söylemlerinin hiçbirine katılmıyoruz. Bizim ekmeğimiz soframızın baş tacıdır. Halkımız ekmeğini tercih ederek doğru yapmaktadır. Ekmekteki B ve C vitaminleri sindirimi kolaylaştırır, enerjiyi arttırır. Toplumun besleyici en önemli unsurudur. Halkımıza 7/24 hizmet etmekten memnunuz. Şu anda ekmekle ilgili en önemli sorun girdi maliyetlerindeki artışıdır, onun dışında ekmekle ilgili şu anda bir sorun yoktur. Fiyatla ilgili şu an bir beklentimiz yoktur, yılbaşında asgari ücret belli olduktan sonra fiyat belirleme belki ortaya çıkabilir. Yılbaşından önce hiçbir gelişme olmayacaktır. Çok absürt bir açıklama, ekmek besleyicidir, o manada kullanılan kelimelerin hiçbirine katılmıyoruz. Maksadını aşan mı bilerek, kasten mi söylenmiş onu da ilemiyorum, yalnız çok yanlış bir cümledir. Bir yerde halkımıza hakarettir. Bir Türk halkının her zaman yanındayız. Ülkemizde ekmek üretimi konusunda son zamanlarda çok gelişme oldu. Her türlü ekmek üretimi yapılmaktadır. Ekmek temel gıda maddesidir. Çok yanlış bir şey, ekmeğin siyaset dışında tutulması lazım. Hükümet, maliyeti düşük tutmak için unda sübvanse etmektedir. Ekmeğin siyasetle hiçbir ilgisi yoktur, siyaset dışıdır. Çok tepki var, zaten daha evvel de biliniyordu bu arkadaşın bu tip demeçleri olmuştu. Beyefendinin dediklerinin hiçbirine katılmıyoruz, söyledikleri yanlıştır. Türk toplumu bilinçli, zekidir, biz Türk insanına yapılacak her türlü iddianın karşısındayız. Tüketici ve üretici et ile tırnak gibidir. Bu adam fiilen fırıncılık yapmıyor bunu anlatamadık. Bir şirketi, ortaklığı var Ticaret Odası’na kayıtlı onun dışında fırını yok” ifadelerini kullandı.

“Fırıncımız sadece İstanbul değil, tüm Türkiye’de infial halinde”

Tüm Türkiye’de fırıncıların yapılan açıklamaya tepki gösterdiğini anlatan İstanbul Fırıncılar Odası eski Başkanı, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Vekili Fahri Özer, ekmek fiyatını belirleyen kurumlar olduğunu Kolivar’ın fiyata dair yaptığı açıklamaların geçersiz olduğunu söyledi. Özer, “Açıklamalarını hiçbir fırıncı kabul etmez, biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Söylemleri çok yakışıksız, hadsiz, dolayısıyla kendisini kınıyoruz. Yaptığı açıklamalar Türk toplumu olsun, fırıncılık camiamızda olsun büyük infial uyandırmıştır. Kendisini tekrar tekrar kınıyoruz. Zaten kendisi her ne kadar ekmek üreticileri diye bir sendikanın başkanı olduğunu iddia ediyorsa da böyle bir sendikanın varlığından da ben şüphe ediyorum. Dolayısıyla İstanbul fırıncısını temsil eden bir noktada değil kendisi, yapmış oldukları da hadsiz açıklamalardır. Türk toplumu ekmeği her zaman tüketecektir, ekmeksiz bir hayat olmaz. Türk fırıncısına İstanbul fırıncısına yapmış olduğu hırsız yakıştırması, daha çeşitli yapmış olduğu suçlamalar kişinin psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir şekilde fırıncıların sesi olmaz, üslubu kaba, fırıncılıkla uzaktan yakından alakası yok. Kendisi fırıncı da değil, dolayısıyla fırıncı üzerinden prim yapmaya kimse izin vermez. Fırıncımız sadece İstanbul değil, tüm Türkiye’de infial halinde. Bu şekilde aptal kelimesini kullanamazsın kullanırsan bunun da bir bedeli vardır, ödersin. Yapmış olduğu açıklama hangi parti olursa olsun hele ki hükümetimize yapmış olduğu çok çirkin bir suçlama var, bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bu nasıl bir nankörlüktür ki mevcut hükümetimiz sübvanse ederek şu anda 550-600 lira olan un fiyatını 345 liradan biz fırıncılarımıza sağlama imkanını sundu. Böyle sokaktan tutma kişilerin kalkıp fırıncı hakkında konuşmaları da hoş değil” dedi.