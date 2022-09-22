Şeker isimli papağan, sığındığı basın servisi sayesinde yeniden yuvasına kavuştu

Aydın’ın Didim ilçesinde bakıldığı evden kaçan "Şeker" adındaki Sultan cinsi papağan Didim Belediyesi basın servisine girdi. Belediye personelince kafese alınan papağan, sosyal medya üzerinden ulaşılan sahibine teslim edildi.

Didim’de ikamet eden Turan ve Gonca Çelikel çiftine ait adının "Şeker" olduğu öğrenilen Sultan cinsi papağan pencerenin açık olduğu bir anda evden kaçtı. Papağan "Şeker" Didim Belediyesi basın servisinin penceresinden içeriye girdi. Belediye personelince içeri giren papağan evcil olmasından dolayı kafese alındı. Papağanı koruma altına alan belediye personeli sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla papağanın sahiplerine kısa sürede ulaştı.

Papağanı belediyeden alan Çelikel çifti duyarlılıklarından dolayı belediye personeline teşekkür ederek "Uzun süredir papağanımız bizimle beraber; evde sürekli kafesi açık dolaşır. İlk kez evden bu şekilde kaçtı. Paylaşımları görünce çok mutlu olduk. Bizde belediyeye ulaştık ve papağanımızı aldık ve çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Papağanı bulan belediye personeli Kerem Okbaykara ise papağanın aniden odaya girdiğini belirterek sahibine ulaştırmaktan mutlu olduklarını ifade etti.