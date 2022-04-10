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Şehrin göbeğinden havalandı, vatandaş telefona sarıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da da Polis Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde Sakarya polisinin havadaki gözü olan ‘dron filosunun’ şehir merkezinden geçişi ise büyük ilgi gördü.

Genel 10.04.2022, 13:49
Şehrin göbeğinden havalandı, vatandaş telefona sarıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da da Polis Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde Sakarya polisinin havadaki gözü olan ‘dron filosunun’ şehir merkezinden geçişi ise büyük ilgi gördü.

4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası, Sakarya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı’nda çelenk sunumu gerçekleşti. Daha sonra Sakarya polisinin havadaki gözü olan ve birçok başarılı operasyonda da kullanılan ‘dron filosu’ bu kez şehrin göbeğinden havalandı. Vatandaşın pür dikkat izlediği ‘dron filosu’ geçişinin ardından ise emniyet araçlarının geçiş töreni yapıldı. Meydanda kurulan standda da emniyetin araç ve gereçleri tanıtıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkanları ile emniyet mensuplarının katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tören alanında açıklamalarda bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, “Bugün Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıldönümü. Halkımızın yoğun ve coşkulu katkısı ile bugünümüzü hep birlikte kutluyoruz. Tabii Türk polisi 177 yıldır halkının can, mal ve namus emniyeti için gece gündüz fedakarca hizmet vermekte. Sadece asayiş yönünden değil, terörle mücadele, narkotik ve uyuşturucuyla, organize suç örgütleri ve trafikle mücadele gibi birçok alana etkin hizmet vermekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti son yılların en mutlu ve huzurlu günlerini yaşamakta, bu bizim onurumuz. Bunun için çok mutluluk duymaktayız” dedi.

“Dron filomuzdan son derece fayda sağlayacağız”

Sakarya genelinde kurulan ‘dron filosundan’ bahseden Kaya, “Aynı zamanda Sakarya özelinde asayiş suçlarını irdeleyecek olursak birçok proje ile halkımıza hizmet etmekteyiz. Halkımızın yoğun teveccühü ve desteğini görmekteyiz. Bütün teşkilat mensuplarımızın birden fazla alanda faaliyet göstermek suretiyle optimum düzeyde her bir personelimizden katkı sağlamaya çalışıyor, onların hizmetlerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Sakarya genelinde bir ‘dron filosu’ oluşturduk. Bunlarla halkın yoğun olduğu bölgelerde ve meskun mahallerde kaçak silah atmalar, düğün ve asker uğurlama konvoylarından yine tehlikeli olan trafik düzenlerini tehlikeye düşürebilecek hareketleri men etmek aynı zamanda buradaki silah atışlarını da önlemek amacıyla dron filomuzdan son derece fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Sakarya polisi katlanabilir elektronik trafik kiti geliştirdi

Sakarya polisinin kendi gayretleriyle hizmete sunduğu üründen de söz eden Fatih Kaya, “Bir de mobil insansız katlanabilir elektronik trafik kiti geliştirdik. Bu da Sakarya polisinin tamamen kendi gayretleriyle asayiş ve trafik hizmetlerine sunduğu bir ürün. İnşallah bunda da başarı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bu kitin temel amacı hiçbir polisimizin yola çıkmadan tamamen uzaktan kumandalı işaretlemeler yöntemiyle trafik kontrolü, asayiş kontrolü, narkotik uygulamaları yapmaktır” şeklinde konuştu.

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