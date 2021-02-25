Şehit yakınlarından CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na tepki

Batman’da şehit yakınları, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun HDP’li 9 milletvekili hakkında TBMM’ye sunulan Kobani fezlekeleriyle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Tanrıkulu, bir televizyon programında ABD yönetimi üzerinden hükümeti tehdit ederek, "ABD’de değişen bir yönetim var. Bu yargılamaların sonu ağır olur. Bundan biz etkilenmeyiz, sorumlu hükümettir" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinden dolayı Batman’daki şehit yakınları, Sezgin Tanrıkulu’na tepki gösterdi. Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde bir araya gelen şehit yakınları, "Sezgin Tanrıkulu, terör örgütünün uzantısı HDP’nin ve ABD’nin ağzıyla konuşup devletimizi tehdit etmesi kabul edilemez. Devletimizin havasını soluyan, suyunu içen, vergilerimizle beslenerek milletvekili olan bir kişinin bu şekilde devleti ve devlet yönetiminde olan kişilere tehdit dolu sözler sarf etmesi hepimizi derinden üzmüştür. Tanrıkulu’nun sarf ettiği bu sözler, milletimizi korumak uğruna şehadete yürüyen şehitlerimize saygısızlık ve ihanettir. Derhal devletimizden ve milletimizden özür dilemelidir" dedi.