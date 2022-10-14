Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları artık yüzde 50 indirimli uçacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında engelli, gazi, malul, gazi ve şehit yakınlarının seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla bir protokol imzalandı. İmzalanan protokolle şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına hem yurt içi hem de yurt dışı bilet ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılacak. Ayrıca engelli vatandaşlar ve refakatçileri biletlerini indirimli olarak online ortamda alabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasında engelli, gazi, malul, gazi ve şehit yakınlarının seyahatlerini kolaylaştırmayı öngören protokol, düzenlenen törenle imzalandı. Protokolle halen uçak biletlerinde iç hatlarda yüzde 20 ve Türkiye çıkışlı dış hatlarda yüzde 25 oranında indirim uygulanan engellilerin de seyahat acentelerine gitmelerine gerek kalmadan internetten bilet alabilmelerine imkan sağlandı. İmza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat katıldı.

“İş birliği protokolümüzle birlikte artık şehit yakınlarımız biletlerini indirimli olarak online ortamda alabilecekler”

Törende bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bugün burada şehit yakınlarımız, gaziler, gazi yakınlarımız ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir hizmeti paylaşmak üzere bir araya geldik. Türkiye’nin iftihar markası Türk Hava Yolları’yla imzalayacağımız iş birliği protokolümüzle birlikte artık şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleri indirimli uçabilecekler, engelli vatandaşlarımız ve refakatçileri biletlerini indirimli olarak online ortamda alabilecekler. Günümüz dünyasında havayolu ulaşımının gerekliliği ve kolaylığı düşünüldüğünde bu hizmetle birçok hayata dokunmuş ve vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmış olacağız. Türk Hava Yolları, uluslararası arenada gururumuz olmayı başarmış, Türkiye’nin öncü markası. Bu marka ile Bakanlığımızın hizmet ulaştırdığı vatandaşlarımızı bir araya getirmekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile imzalayacağımız bu protokolle elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşımı sağlayacağız. Böylece THY ile yolculuklarında indirimden yararlanacak şehit yakını, gazi, gazi yakını ve engelli vatandaşlarımızın T.C. kimlik numarasıyla anlık sorgulama yapması mümkün olacak. Sistem hayata geçtiğinde, bilet alım işlemlerinde, bilgiler internet ortamına girilir girilmez bu indirim hak sahibi vatandaşlarımıza online olarak direkt uygulanacak. Bu sayede engelli vatandaşlarımız ve refakatçileri, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız evlerinden dahi çıkmadan indirimli bilete kolaylıkla ulaşabilecekler. Engelli bireylerin acenteye gitme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak. Hem havayolu ulaşımına kolay erişim, hem zamandan kazanım, hem de yapılan indirimle sosyal hayatın içinde daha fazla yer alma imkanı doğacak. Bakanlığımızın özellikle ulaşımla ilgili hak sahibi olan vatandaşlarımıza birçok desteği bulunmaktadır. Bu kapsamda, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından ücretsiz yararlanmaktadır. Engelli vatandaşlarımız ile refakatçileri de yine şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar” dedi.

"1 Aralık itibarıyla internet kanallarımız ve mobil uygulamamız üzerinde gerçekleştirebilecekler"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise, “Ortaklığımızın şehit yakınlarına ve gazilerimize refakatçilerimize yönelik indirimleri bulunmaktaydı. Bu indirimler yurt içi uçuşlarımızda yüzde 20, yurt dışı ise sadece gazilerimize yönelik olarak yüzde 40 oranındaydı. Ayrıca bu indirimlerden faydalanmaları için belge ibraz etmeleri ve ofislerimize gelmeleri gerekiyordu. Şimdi şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınları için bu indirim oranlarımızı hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarımızda yüzde 50 olarak arttırıyor. Şehit yakını ve gazilerimiz yüzde 50 yükselttiğimiz bu indirim oranı bu protokolle birlikte 1 Aralık itibarıyla internet kanallarımız ve mobil uygulamamız üzerinde gerçekleştirebilecekler. Engelli vatandaşlarımız ve refakatçilerimiz de kendilerine uyguladığımız yüzde 25’e varan indirimleri yine aynı tarihle birlikte internet kanallarımız ve mobil uygulamamız üzerinden kullanabilecekler” şeklinde konuştu.