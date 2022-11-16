Şehit ve gazi çocuklarına yaylada ara tatil

Kahramanmaraş’ta şehit ve gazi çocukları için Başkonuş Yaylası’nda özel etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş’taki gazi ve şehit aileleri, Alpedo Kervan Lezzet Grubu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi tarafından düzenlenen programda bir araya geldi. Başkonuş Yaylası’nda bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı verildi, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaylanın yemyeşil coğrafyasında şehit ve gazi çocukları ile özel olarak ilgilendi onlarla oyunlar oynadı. Vali Coşkun, “Malum biliyorsunuz okullarımız ara tatilde. Bu tatili fırsat bilerek güzel bir program düzenlenmiş. Bizler ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak için buradayız. Ben programda emeği geçenlerini kutluyorum” dedi.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, “Burada şehit ve gazilerimizin yakınlarıyla bir ve bütün olduk. Güzel bir günü birlikte geçirdik. Ben her zaman bu kardeşlerimin yanındayım. Onların Sami dedesi olduğum için mutluyum. Allah devletimize milletimize, askerimize zeval vermesin. Bizim birliğimizi dirliğimizi kimse bozamaz dimdik ayaktayız. Diğer taraftan Serdar Erdoğan ve Serhan Bey, Başkonuş Yaylasını turizm cenneti haline dönüştürmüşler. Onlara bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ise, “Sami başkanımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm şehit ve gazi ailelerimizle burada güzel bir program düzenledik” dedi.

Etkinlik sonunda çocuklara sucuk ekmek ikramı yapıldı.