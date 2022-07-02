Şehit Uzman Çavuş’un cenazesi Bursa’da

Pence Kilit operasyonunda Kuzey Irak’ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı’nın naaşı Bursa’ya getirildi

24 yaşındaki şehidin naaşı askeri uçakla Yenişehir Havalimanı’na getirildi.

Askeri havalimanındaki törene askeri yetkililer, yakınları ve protokol mensupları katıldı.

Cenaze helallik alınması için Panayır Mahallesi’ndeki baba evine oradan da cenaze namazı için öğle vakti Mihraplı Camisi’ne götürülecek