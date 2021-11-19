Şehit Üstçavuş Geçit gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ta askeri aracın kaza yapması şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.

Şırnak’ta askeri aracın kaza yapması şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için Ataköy 5. Kısım’daki camide bir cenaze töreni düzenlendi. Törene

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin eşi Umut Geçit, 5 yaşındaki kızı İrem Geçit ile acılı ailenin yakınları katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken eşi şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığında toprağa verildi.