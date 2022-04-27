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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla belediye binasında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D adliyeye sevk edildi.
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de 2022-2023 sezonu; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak. Süper Lig; 28 Mayıs 2023, Spor Toto 1. Lig ise 14 Mayıs 2023 tarhinde tamamlanacak.
Şehit sözleşmeli Er Fırat Canlı son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı (24), dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 27.04.2022, 11:47 27.04.2022, 11:53
Şehit Sözleşmeli Er Fırat Canlı için Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Küçük Tatlar Mahalle Mezarlığında tören düzenlendi. Şehidin annesi Emine ve babası Zahide ile kardeşleri Ebru, Kamil ve Mehmet Canlı gözyaşlarına hakim olamadı.
Helalliğin alınması ve il müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Sözleşmeli Er Fırat Canlı, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş eşlik ettik.