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Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında savcı, dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini talep etti. Mahkeme, talep konusunda Adalet Bakanlığı’ndan görüş sorulmasına karar verdi.
Şehit Savcı Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen anma töreninde konuştu
Şehit Savcı Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen anma töreninde konuştu.
Genel 31.03.2022, 11:08
Şehit Savcı Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen anma töreninde konuştu.