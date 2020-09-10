Şehit Polis Buket Keleş’in annesinden mahkeme kararına tepki
İZMİR'İN GAZİEMİR İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU ETKİSİNDE KULLANDIĞI MİNİBÜSÜYLE KONTROL NOKTASINDA GÖREV YAPAN POLİS MEMURU BUKET KELEŞ'E (28) ÇARPARAK ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN SEDAT A.'YA VERİLEN 4 YIL 5 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI VERİLMESİNE KIRŞEHİR'DE YAŞAYAN AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ.
İzmir’in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş’e (28) çarparak şehit olmasına neden olan Sedat A.’ya verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine Kırşehir’de yaşayan ailesi tepki gösterdi. Şehidin annesi Güler Keleş, "Yavrumuzun şehit olmasından sonra yaşanan süreç bizleri de yordu. Gözümüze düşünmekten uyku girmiyor" dedi.
Çocuğunun şehit olması sonrası üzüntülü olduklarını anlatan anne Keleş, "Kızıma çarpan çocuğa ceza verilmemesine üzüldük. Sabahlara kadar uyumuyoruz. Biz çocuğumuzu ne hallerle büyüterek polis yaptık. Göreve giderken kaza yapıyor. Ne şehitliğini alabiliyoruz. Nede kaza yapanın ceza almasını sağlayabiliyoruz" diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da seslenen Güler Keleş, "Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanımızın bize yardım etmesini istiyorum. Yavrumun kanını yerde koymasınlar. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Şeker, tansiyon hastası oldum. Buket; ’Başbakanlık koruma görevlisi olmak istiyordu. Kızıma çarpan sürünsün. Bu tür insanlar kaç kişinin canını yakacak. Çocuğumun ölümü sonrası mahkemeden büyük bir ceza bekliyorum" ifadelerini kullandı.
İzmir 30’ncu Asliye Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz sanık, önce 4 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra bilinçli taksir gerekçesiyle 5 yıl 4 aya çıkarılan ceza, iyi hal indirimiyle 4 yıl 5 ay 10 güne düşürülmüş, mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.
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