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Şehit Pilot Polis Altunbaş, Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlanıyor
VAN’DA KEŞİF UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN PİLOT KOMİSER GÖKHUN METE ALTUNBAŞ, MEMKELETİ KIRIKKALE'NİN KESKİN'DE İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR.
Genel 17.07.2020, 17:06
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Van’da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, memkeleti Kırıkkale’nin Keskin’de ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
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