Şehit Özel Hareket Polisi Anıl Kemal Kurtul’un ismi yaşadığı sokağa verildi
SİİRT’İN DEĞİRMENTAŞI TEPE BÖLGESİNDE ŞEHİT OLAN ANIL KEMAL KURTUL’UN İSMİ MEMLEKETİ OLAN HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE YAŞADIĞI SOKAĞA İSMİ VERİLDİ.
Siirt’in Değirmentaşı tepe bölgesinde şehit olan Anıl Kemal Kurtul’un ismi memleketi olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşadığı sokağa verildi.
Siirt’in Değirmentaşı tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp 16 Temmuz’da şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul’un memleketi Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşadığı sokağa ismi verildi. Kırıkhan Belediyesi Meclis kararı ile şehidin yaşadığı sokağın ismini, Şehit Anıl Kemal Kurtul Sokağı yaptı. Şehidin ismini taşıyan tabelayı, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, şehit babası Muhammet, annesi Meryem, eşi Hülya ve 6 aylık kızı Öykü Kurtul ile beraber sokağa astı. Anne Meryem Kurtul teröristlere isyan ederek, ”İçişleri Bakanımıza söyleyin bu teröristlerle ortaklık kuranları da evlerine ateş düşsün onlarında ciğerleri yansın, Allah onları bildiği gibi yapsın. Oğlumun kanı yerde kalmasın” diyerek feryat etti. Şehidin eşi Hülya Kurtul ise eşinin ismi olan tabelaya sarılıp ağladı.
|İmsak
|03:57
|Güneş
|05:46
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25