Şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi! 'Şehit askerlerin 5’inin aynı karede yer alan fotoğrafı yürek burktu'

Yaralı askerlerden Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB:"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verildi. Şehit askerlerin 5’inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu.

Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.