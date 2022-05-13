Şehit Oktay Salar son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep’teki havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Oktay Salar son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan Köprü Batı Hudut Karakolu’na yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Er Oktay Salar, Gaziantep Havalimanı’nda yapılan törenin ardından memleketi Balıkesir’e getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.