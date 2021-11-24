Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane’ye dönerken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Gününde kabri başında anıldı.

Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki kabri başında gerçekleştirilen programda Vali Kamuran Taşbilek eşi Sibel Taşbilek’le Necmettin öğretmenin kabrine karanfil bıraktı, dua etti.

Torul Kaymakamı Orhan Ayvaz, Gümüşhane Belediye Başkan Vekili Mümin Çakıcı, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve meslektaşlarının katıldığı programda Necmettin öğretmenin annesi Gülay ve abisi Ahmet Yılmaz da hazır bulundu.

Programda konuşan Vali Taşbilek, “Memleketimizin evladı olan değerli Necmettin Yılmaz kardeşimizin kabrini hep beraber arkadaşlarımız ve ailemizle ziyaret etmek istedik. Her yıl olduğu gibi bugün de Necmettin’imizin yanındayız. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ömürlerini milletimizin aydınlanma davasına adayan değerli öğretmenlerimizin toplumumuzun en saygıdeğer kesimi olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve tüm şehit öğretmenlerin bu ülkedeki tek isteklerinin memleketin evlatlarına hizmet etmek, memleketini aydınlatmak, gelecek nesilleri en iyi şekilde eğitmek, donatmak olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Ama maalesef bölücü terör örgütünün mensupları ellerindeki kalemden, beynindeki bilgiden başka hiçbirşeyi olmayan değerli vatan evlatlarını hunharca katlettiler. Bütün eğitim şehitlerimize rahmet diliyorum. Vatanımızın birliği, beraberliği, bekası uğruna mücadele ederken şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize rahmet diliyorum” diye konuştu.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın abisi Ahmet Yılmaz ise “Buraya kadar gelen herkesin ayağına yüreğine sağlık. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlerimiz nesiller boyunca bizi ilim irfan sahibi eden, bilmediklerimizi öğreten, çağdaş toplumun temelini oluşturan gönül erleridir. Buradan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara çok şey borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 günü Şanlıurfa’dan memleketi Torul’a dönerken bölücü terör örgütü mensupları tarafından Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017 tarihinde ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

(RE-ÖS-Y)