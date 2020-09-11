Şehit öğretmen Buminhan Temizkan anıldı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994 tarihinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Buminhan Temizkan, mezarı başında anıldı.

Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesi’ndeki şehit öğretmen Buminhan Temizkan’ın mezarına gelen kardeşi Gökhan Temizkan, hem ağabeyi hem de tüm şehitler için dua etti.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın (İLKSAN) 11 Eylül gününü ‘Şehit Öğretmenleri Anma Günü’ olarak ilan etmesinden dolayı onurlandığını belirten Gökhan Temizkan, “Biz bu uğurda Şehit Öğretmenler Derneği olarak yıllardır mücadele ediyorduk. İLKSAN’ın 11 Eylül’ü Şehit Öğretmenler Günü ilan etmesi bizi çok onurlandırmıştır. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Şehit öğretmenleri unutturmayacaklarını belirten Temizkan, “11 Eylül 1994 günü 5 öğretmen arkadaşıyla birlikte Tunceli Darıkent beldesinde öğretmenlik görevini ifa ederken şehit olan Buminhan Temizkan ve tüm şehit öğretmenlerimizi unutmuyoruz. Eğitim şehitlerimizden Allah razı olsun. Bayrak inmez, vatan bölünmez. Şehit öğretmenlerimizi unutturmayacağız. Vatan sağolsun” şeklinde konuştu.

Buminhan Temizkan Şehit Öğretmenler Derneği binasında şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yanı sıra Buminhan isimleri verilen çocukların fotoğrafları yer alıyor. Ayrıca dernek binasında bugüne kadar şehit olan bütün öğretmenlerin fotoğrafı da yer alıyor.

1994/1995 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında 11 Eylül 1994 akşamı, Tunceli Mazgirt Darıkent beldesine terör örgütü mensuplarının düzenlediği baskında; lojmanlarında akşam yemeği için bir araya gelen ve yemek yedikleri sofra başından kaldırılan öğretmenler Vedat İnan (25), Ali İhsan Çetinkaya (29), Metin Kaynar (29), Buminhan Temizkan (27), Rüstem Şen (29) ve Mustafa Karınca (32) kurşunlanarak şehit edilmişti.