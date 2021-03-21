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Şehit kardeşine "sıfır" diye ayıplı cip sattılar

Manisa’da yaşayan Cemal Ertuluç isimli vatandaşın, şehit kardeşi olması sebebi ile ÖTV indiriminden yararlanarak aldığı sıfır model cip, “ayıplı mal” çıktı. Ekspertiz yaptırınca tespit ettiği durumu satın aldığı firmaya kabullendiremeyen Ertuluç, yaklaşık 2 yıldır verdiği hukuk mücadelesinde haklı çıktı.

Genel 21.03.2021, 10:57
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Şehit kardeşine "sıfır" diye ayıplı cip sattılar

Manisa’da yaşayan Cemal Ertuluç isimli vatandaşın, şehit kardeşi olması sebebi ile ÖTV indiriminden yararlanarak aldığı sıfır model cip, “ayıplı mal” çıktı. Ekspertiz yaptırınca tespit ettiği durumu satın aldığı firmaya kabullendiremeyen Ertuluç, yaklaşık 2 yıldır verdiği hukuk mücadelesinde haklı çıktı.

Bingöl-Muş Karayolu’nda 2012 yılında teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 9 askerden biri olan Er Anıl Eruluç’un, Manisa’da yaşayan kardeşi Cemal Eruluç’un 2018 yılında satın aldığı sıfır model cip, ayıplı çıktı. Eruluç’un şehit yakını olması sebebiyle ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır model bir cip satın aldı. Cipi satın aldıktan yaklaşık 1 yıl sonra Ertuluç, gittiği bir oto tamircisinde aracının sol arka kapısındaki boyanın farklı olduğunu öğrendi. Etuluç’un başvurduğu ekspertizler, cipin 3 kapısının astar boyasının renginin yeşil, sol arka kapınınkinin ise siyah olduğu yönünde rapor verdi. Daha sonra aracı aldığı bayiye giden Ertuluç durumu anlattı. İddialara göre bayi yetkilileri, durumun normal olduğunu söyledi. Durumu firmaya kabullendiremeyen Ertuluç’un başvurusu ile Salihli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan ve 2 yıl boyunca devam eden davada, aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verildi.

“Sürecin ne kadar devam edeceği belli değil”

Ekspertiz raporlarına rağmen firmanın aracın kapısının orijinal olduğunu iddia ettiğini belirten Ertuluç, “Manisa’da yaşıyorum. 2012 yılında kardeşimi terörist saldırısında kaybetmiştim. Bu sebeple devletimizin bize tanımış olduğu ÖTV muafiyeti vardı. Manisa’da bir bayiden ailemizi rahat ettirelim diye bir araç aldık. Bayi arkamda görmüş olduğunuz bu aracı sattı. Biz de aracı aldığımız sene arızları sebebiyle, sürekli servise gidip geliyorduk. Bu sırada bir arkadaşımızın tesadüfen kapılardan birisinin boyasının farklı olduğunu söylemesinin üzerine, kapıya baktırdık. Bayiye tekrar götürdük. Boya mikron değerleri farklı çıktı. Ama bayiden kapının orijinal olduğunu söylediler. Fakat biz orijinal olmasına rağmen kapının boyasının farklı olduğunu söyledik. Bayi bunu hiçbir şekilde kabul etmedi. Sonra biz davacı olduk. Mahkeme sürecinde de firma sürekli olarak dava edebileceğimizi söyledi. Mahkeme süreci de 2 yıl boyunca devam etti. Mahkemenin misliyle değişim kararıyla, talep ettiğimiz hakkımızı aldık. Daha bu sürecin ne kadar devam edeceği belli değil. Mahkeme bizi haklı buldu. Biz davayı kazandık ama firmanın itiraz edip etmeyeceğini daha bilmiyoruz. Yaklaşık 2 yılımızı aldı bu süreç. İtiraz ederseler de devam edecek. Biz hakkımızı aramaya devam edeceğiz” dedi.

“Tüm kapıların astar rengi yeşil, sol arka kapının astarının siyah”

Ertuluç’un son olarak tavsiye üzerine geldiği Kocaeli’deki bir ekspertiz bayisi de aracın sol arka kapısının farklı olduğu yönünde rapor verdi. Ekspertis Uzmanı Sami Tarcan, aracın sol arka kapısının değiştirildiğinin çok açık bir şekilde belli olduğunu belirterek, “Araç sahibi bizi Manisa’dan aradı. Yaşadığı olayı anlattı. Biz de aracı görmemiz gerektiğini söyledik. Aracını alıp buraya geldi. Araca baktığımızda kapının değişik olduğu görülüyor. Tüm kapıların astar rengi yeşil, sol arka kapının astarının siyah olduğu görülüyor. Müşterimiz kendisi iki yıldır uğraşıyormuş. Kapımızda farklılık var. Mikron değerleri de farklı, aracın kapısı değişmiş” diye konuştu.
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