Şehit Gökçe için uğurlama töreni

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda, bin 876 rakımlı Tepe Bölgesi’ne gerçekleştirilen güdümlü füze saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe’nin naaşı, Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya’ya uğurlandı.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda bin 876 rakımlı Tepe Bölgesi’nde keşif, gözetleme ve arama faaliyetleri sırasında PKK’lı teröristlerin güdümlü füze saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, Dağ ve Komanda Tugay Komutanı Kurmay Başkanı Topçu Kurmay Albay Özkan Şenol, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyon Başkanı Tuğrul Durmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Veteriner Uzman Onbaşı Gökçe’nin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan şehit Gökçe için daha sonra dua edildi. Duanın ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Helikopterle Yüksekova’ya gönderilecek olan Şehit Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe’nin cenazesi, buradan uçakla memleketi Amasya’ya uğurlanacak.