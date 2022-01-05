banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Edin Visca Trabzonspor'da!
Edin Visca Trabzonspor'da!
Piyasalarda son duru ne?
Piyasalarda son duru ne?

Şehit Fethi Sekin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde anıldı

İzmir Adliyesi’ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde anma programı gerçekleştirildi. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Kendisinin bize bıraktığı kıymetli emanetleri artık bizim canımızdan bir parçadır, onlara gözümüz gibi bakacağız” dedi.

Genel 05.01.2022, 17:18
Şehit Fethi Sekin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde anıldı

İzmir Adliyesi’ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde anma programı gerçekleştirildi. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Kendisinin bize bıraktığı kıymetli emanetleri artık bizim canımızdan bir parçadır, onlara gözümüz gibi bakacağız” dedi.

5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını canı pahasına engelleyen ve teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Fethi Sekin için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde anma programı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Sekin’in balmumu heykelinin bulunduğu yerde yapılan anma programına, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan emniyet müdürleri, polis memurları ve Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Sekin’in hayatından kesitler sunan bir sinevizyon gösterisi ile başladı. Daha sonra İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştirdi.

"Şehidimizin kanı, kahraman silah arkadaşları tarafından yerde bırakılmadı"

Anma programında konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Bundan tam 5 sene ülkemiz kahraman bir evladını ebediyete uğurladı. İzmir Adliyemize PKK’lı teröristlerce hain saldırı gerçekleştirildi. Bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla vatandaşlarımızı hedef alan bu hain saldırı Fethi Sekin kardeşimizin canını hiçe sayıp yaptığı kahramanlıkla engellendi. Rütbelerin en büyüğüne ulaşarak şehadete yürüyen şehidimizin kanı, kahraman silah arkadaşları tarafından yerde bırakılmadı. Şehidimizin bu vatan ve millet için ölüme atılırken bir an bile tereddüt etmediğine herkes şahitlik etmiştir. Bu sayede Fethi kardeşimize duyulan sevgi ve minnet ülkemizin dört bir yanına yayılmış ve 83 milyonluk bir ailenin öz evladı olmuştur. Ülkemizin şu an içerisinde bulunduğu huzur ve güven ortamı, Fethi kardeşimiz ve onun gibi ay yıldızlı üniformayı kefen yapmış nice şehitlerimiz sayesindedir. Nasıl ki Kurtuluş Savaşında Hasan Tahsin düşmana ilk kurşunu sıktıysa, 15 Temmuz gecesi milletimiz nasıl FETÖ’cü hainlere karşı mücadele ettiyse, Fethi kardeşimizde aynı ruh ve vatan aşkıyla bölücü hainlerin karşısında durmuş ve bu vatanın bölünemeyeceğini, bu milletin her daim güçlü bir şekilde ayakta duracağını tüm dünyaya göstermiştir" sözlerine yer verdi.

"Şehidimizin gözü arkada kalmasın"

Konuşmasında Şehit Fethi Sekin’in emanetlerini canlarından bir parça saydıklarının altını çizen Şahne, "Şehidimizin gözü arkada kalmasın. Kendisinin bize bıraktığı kıymetli emanetleri artık bizim canımızdan bir parçadır, onlara gözümüz gibi bakacağız” dedi.

Şahne’nin konuşmasının ardından İzmir İl Müftüsü Salih Sezik de kürsüye gelerek, Fethi Sekin için dua etti.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8