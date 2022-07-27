Şehit Cüneyt Taşyürek’in baba evinde acı bekleyiş sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Pençe Kilit Operasyonlarında teröristlerin hazırladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Afyonkarahisarlı sözleşmeli er Cüneyt Taşyürek’in baba evinde acı bekleyiş sürüyor.

Sınır ötesinde devam eden Pençe Kilit Operasyonları çerçevesinde Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi Kale köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek şehit oldu. Şehidin Kale köyündeki baba evinde acılı bekleyiş sürerken, il ve ilçe protokolleri baba Basri ve anne Ayşe Dudu Taşyürek’e taziyelerde bulundu.

Şahit Cüneyt Taş Yürek, baba evinde helallik alınmasının ardından saat 15.00’de düzenlenecek törenin ardından cenaze namazının kılınmasıyla son yolculuğuna uğurlanacak.