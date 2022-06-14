Şehit cenazesini havalimanında protokol karşıladı

Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün (28) cenazesi, Tokat Havalimanı’nda protokolle karşılandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçtiğimiz gün teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş şehit oldu. Şehidin cenazesi Hakkari’de düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Tokat’a gönderildi. Şehidin cenazesini Tokat Havalimanı’nda anne Zarife Gök, baba Zülfü Gök, şehidin kardeşleri ile Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Garnizon ve 48.Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı ve protokol mensupları karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu merasim mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, konvoy eşliğinde Erbaa ilçesine götürüldü.

Şehit Gök’ün 23 Temmuz’da izne ayrılarak nişanlısı Kübra Özyurt ile Ağustos ayının başında evlenmeye hazırlandığı öğrenildi.

Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından Erbaa ilçesinde kılınacak olan cenaze namazının ardından Tosunlar köyünde toprağa verilecek