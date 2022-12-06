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Şehit Binbaşı Mehmet Duman memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı
Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 06.12.2022, 16:15
Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.