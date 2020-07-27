Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız Malazgirt’te anıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Kulaksız, 5. ölüm yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız Caddesi’nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, şehit Binbaşı Arslan Kulaksız ve tüm şehitler için dua etti.

Malazgirt Kaymakam Vekili Mehmet İlidi yaptığı konuşmada, "Bugün burada 5 yıl önce şahadet şerbeti içen, PKK terör örgütü tarafından haince ve kalleşçe şehit edilen şehit Binbaşımız Arslan Kulaksız’ı anmak için toplanmış bulunmaktayız. Ruhu şad olsun. Gerek Malazgirtlilerce, gerekse mesai arkadaşlarınca kendisinin iyiliğine, güzelliğine şahadet edilen, Malazgirtlilerce sevilen, halkın içinde olan, halkla beraber olan, her daim halkın içinde olan kıymetli bir binbaşımızdı. Dolayısıyla kendisini ne Malazgirtliler, ne silah arkadaşları, ne jandarma teşkilatı ne de Türkiye Cumhuriyeti unutacaktır. Vatan aşkıyla dolu olan şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde vatanımız yükselecektir. Böyle saldırılar sürekli olacaktır ama bu bizi yıldırmayacaktır, kararlılığımızı sürekli artıracaktır” dedi.

“Şehidimizin kanı yerde kalmadı”

Kaymakam İlidi, ”Bugün mutluyuz, şehidimizin kanı yerde kalmadı. Gerek 5 yıl önce, gerekse bugün sabah Muş Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonda son işbirlikçiler derdest edildi. Yakalandılar, tutuklanacaklar, en ağır şekilde cezalandırılacaklar. Bu duygu ve düşünceler içerisinde başta şehidimiz Arslan Kulaksız olmak üzere tüm şehitlerimizi kendisinin şahsında rahmet ve minnetle anıyorum. Metanet ve sabırla güzel bir duruş sergileyen ailelerini de şükranla anıyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kaymakam İlidi ve katılımcılar, saldırının yaşandığı yere gül bıraktılar. Anma programına Malazgirt Kaymakam Vekili ve Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı.