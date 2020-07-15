Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adı Edirne’de de yaşatılacak
EDİRNE’DE, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KAPSAMINDA ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR 15 TEMMUZ CUMHURİYET VE DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ PARKI’NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Edirne’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.
Edirne Belediye Meclisinin kent merkezinde bulunan 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı isminin, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar vermesinin ardından, ismi değiştirilen parkın açılışı bugün gerçekleştirildi.
Şükrüpaşa Mahallesi’nde yer alan parkın açılışında konuşan 15 Temmuz Demokrasi Derneği Başkanı Veysel Güner, “İşte o gece 251 kişiden 251 kere öğrendik vatanı, onuru, namusu, haysiyeti. Ve yetmedi 2 bin 196 yiğitten tekrar tekrar dinledik, belledik ve gelecek kuşaklara aktarmaya ahdettik ant içtik o geceyi” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi Derneği Başkanı Veysel Güner ve vatandaşlar parkın açılışını gerçekleştirdi.
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