Şehit annesinden ’Türkkan’ tepkisi: “Gazi Meclise o kişilerin ayaklarını bastırmasınlar”

Şehit annesi Meryem Kurtul, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ı kınamanın yeterli olmadığını ifade ederek, “Yüce gazi Meclise o kişilerin ayaklarını bastırmasınlar” dedi.

Hatay’da şehit aileleri bir araya gelerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ı kınadı. Kırıkhan Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Bestami Antepli, ilçede bulunan şehit aileleri ile birlikte şehitlikte bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Bestami Antepli, aziz şehitleri minnetle andıklarını ifade ederek, “Aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit ailelerine hakaret ve saygısızlık eden Lütfü Türkan’ı ve onu savunan, destekleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i şiddetle kınıyoruz. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak şehit yakınlarımıza, ailelerine ve şehitlerimizin o aziz emanetlerine hakaret eden şahısları toplumun temsilcisi olarak kabul etmiyoruz. Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından aldı ve bastığımız toprak şehitlerimizin kanları ile sulandı. Şehitlerimizin kanları ile sulanan bu topraklar üzerinde yaşayan hiçbir milletin, hiçbir halkın temsilciğini yapabileceklerini düşünmüyoruz. Yapmalarını istemiyoruz. Onların bu temsilciliği biz şehit yakınları ve gazilere hakarettir” diye konuştu.

Siirt’in Pervari ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Özel Harekat polisi Anıl Kemal Kurtul’un annesi Meryem Kurtul da, “Bingöl’de şehit olan kardeşimizin kardeşine küfür etmek ne demek. Onlar şehidimizin kardeşine değil kendilerine küfür ediyorlar. Bu çok acı bir şey. Biz şehit aileleri olarak bu küfürleri kabul etmiyoruz. Buna kınamakta yetmez. Ben buradan CHP’ye de seslenmek istiyorum. Hani diyor ya ‘gazi meclis’ Atatürk’ün kurmuş olduğu o yüce gazi meclise o kişilerin ayaklarını bastırmasınlar. Destek vermesinler. O adamı oraya koymasınlar biz görelim bunu şehit aileleri olarak. ’Şehit ailelerinin yanındayız’ diyorlar bize küfrediliyor. Küfredenlere hiçbir şey söylemiyorlar” dedi.