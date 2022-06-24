Şehit annesi istedi köyüne baz istasyonu kuruldu

Kilit Operasyonunda araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu geçtiğimiz Mayıs ayında şehit olan Gümüşhaneli Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler’in annesinin isteği üzerine cep telefonu çekmeyen köyüne baz istasyonu kuruldu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek tarafından anne Ayfer Güler’e cep telefonu hediye edildi.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Başpınar köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler’in köyüne annesi Ayfer Güler’in talebi üzerine Vali Kamuran Taşbilek’in girişimleriyle baz istasyonu kuruldu.

Şehidin annesi Ayfer Güler’in geçtiğimiz haftalarda oğlu için okutulan mevlidin ardından köylerinde telefon çekmediğini söylemesi üzerine harekete geçen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve cep telefonu operatörleriyle iletişime geçerek Başpınar köyüne baz istasyonu kurulması için girişimlerde bulundu.

Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından şehidin Başpınar köyündeki evini eşi Sibel Taşbilek’le ziyaret eden Vali Kamuran Taşbilek, anne Ayfer Güler’e cep telefonu hediye ederek telefonun çekip çekmediğini bizzat kontrol etti. Şehit annesi Ayfer Güler, isteklerini hızlıca yerine getiren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’e teşekkürlerini iletti.

“Annemize elimizden geleni yapacağımızı, sıkıntılarını çözeceğimizi söylemiştik”

Ayfer Güler’in kendilerinden talebini ivedilikle yerine getirdiklerini belirten Vali Taşbilek, “Şehidimizin mevlidinde annemizi tekrar ziyaret ettiğimizde annemiz cep telefonlarının çekmediğini bize beyan etmişti. Biz de o beyan üzerine hemen annemize elimizden geleni yapacağımızı, sıkıntılarını çözme noktasında gayret edeceğimizi söylemiştik. Gerekli görüşmeleri yaptık, sağ olsunlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Adil Karaismailoğlu başta olmak üzere herkes meseleyi çok sahiplenerek, çok hızlı bir şekilde hareket ederek şehidimizin annesi, Ayfer annemizin bizden talebini ivedilikle yerine getirdiler. Hem telefon hatlarının bu noktada çekmesini sağladılar hem de bugün annemize de bir hediyede bulunmak istediler. O hediyeyi de geldik beraber verdik” dedi.