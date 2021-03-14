banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti
İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti
Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Andımız artık okunmayacak!
Andımız artık okunmayacak!
Oğuz Satıcı pazartesi günü uyandırılacak
Oğuz Satıcı pazartesi günü uyandırılacak

Şehit ailelerine destek artıyor

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, şehit anne ve babalarının maaşlarının pandemi sürecinin ardından iyileştirileceğine yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan söz aldıklarını kaydetti.

Genel 14.03.2021, 11:08
1
Şehit ailelerine destek artıyor

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, şehit anne ve babalarının maaşlarının pandemi sürecinin ardından iyileştirileceğine yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan söz aldıklarını kaydetti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi’nin 4. Olağan Genel Kurulu, Yolkonak İzcilik ve Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, “Genel Merkezimiz olarak 3 yıldır yapmış olduğumuz çalışmalarda öncelikle şehit aileleri ve gazilerimizin adını kullanarak istismar eden ve bu konuda kendilerine menfaat sağlayan bir şekilde kurulmuş olan derneklerin Sayın İçişleri Bakanımızın da destekleriyle Dernekler Kanunu’nun 2. maddesi gereği şehit ve gazi kelimelerini kullanarak bundan sonra dernek açılması İçişleri Bakanımızın uygun görmesiyle mümkün olacak. Gazilerimizin 2014 yılında çıkan bir yasa sonrasında ellerinden alınan engellilik haklarından dolayı emeklilik hakkını bakanımızın vermiş olduğu destekle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla 25 Mart 2020 yılında sadece Türkiye’deki bütün gazilerimiz 20 yıl ve 5 bin iş gücü içerisinde emeklilik hakkını kazanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, gazilerimizin yarayan kanasına merhem olmuştur" dedi.

"Aile Bakanımızdan söz aldık"

Pandemi döneminde ülke olarak büyük sıkıntılar çekildiğini söyleyen Işık, "Özellikle bundan sonra yapmak istediğimiz şehit anne ve babalarının maaşlarıyla ilgili iyileştirme konusunda inanılmaz derecede mücadele verdik. Sürekli devletimizin bütün yetkilileriyle görüştük. Destek vermelerini istedik ve bu konuda kendilerinden de pandemi sürecinin ardından yapılacak çalışmalarda şehit anne ve babalarının maaşlarının iyileştirilmesi konusunda Sayın Aile Bakanımızdan söz aldık. Allah izin verirse yine onların destekleriyle önümüzdeki dönemde de aynı şekilde bu derneğin genel başkanı olarak inşallah görevimize devam edeceğiz” dedi.

“Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için önümüzdeki süreçte projelerimiz bulunuyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya taziyelerini ileterek konuşmasına başlayan Kastamonu Valisi Avni Çakır ise, “Bende çok fazla dillendirmeme rağmen sizler gibi bir şehit yakınıyım. Bende kardeşimi aziz milletimiz için, bu devletimiz, vatanımız için şehit verdim. Bizler de sizler gibi acısını çektik ama Allah bizlere sabrını verdi. Şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri, bizlerin baş tacıdır. Bizlerin gözünde şehit ailesi, gaziler ve gazi aileleri hepsi aynı ve bir bütün. Bunun güzel bir örneği de Kastamonu’da bulunuyor. Derneklerimiz bir bütün olarak çalışmalarını yürütüyor. Ayrılığımız yok, farklılığımız yok. Bir bütünüz. Civardaki illerimize de bu konuda örnek teşkil ediyoruz. Pandemi döneminde şehit ve gazi ailelerimizle bir araya fazla gelemedik. Ama birçok projemiz bulunuyor. Sizlerle ve kıymetli başkanlarımızla konuştuk inşallah bunları önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Gece gündüz fark etmeksizin her zaman sizlerin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum” diye konuştu.

“Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle gönül bağımız bulunuyor”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş da, “Şehitler Derneği bir aile ortamıdır. Bizlerde kendimizi bu aileden görüyoruz. Bizim buradaki herkes ile bir gönül bağımız bulunuyor. Çünkü bu ülke için canını veren, canını ortaya koyan ve bunu hiç gözünü kırpmadan yapan şehitlerimizle canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin yaptıklarının yanında bizlerin yaptığı işlerin hafif kaldığının farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sıkılmadan, yorulmadan görevimizi en iyi şekilde yapmanın gayretindeyiz. Kastamonu, sadece Kastamonu’dan ibaret değil. Tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi, 15 Temmuz’da olduğu gibi. Bizler vatanımızın, milletimizin bekası için gerektiğinde şehadete gitmekten büyük mutluluk duyacak, huzur duyacak bir toplumuz” şeklinde konuştu.

“Tüm şehitlerimiz, bir internet sitesi üzerinde toplanacak”

Son olarak söz alan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu da, "Düşman işgali görmemesine rağmen en çok şehit veren illerin başında geliyoruz. Bu bizlerin ne kadar vatanperver, ne kadar milletimize bağlı olduğumuzun bir göstergesidir. Kastamonu’da il genelinde hangi şehit yatıyorsa bunları işaretleyip internet sitesi üzerinde tıklandığında nerede yattığı, kim olduğu, hepsi görünebilecek. Siteye girip bayrağa tıkladıklarında şehitlik bilgileri yer alacak. İnşallah bu çalışmamızı önümüzdeki günlerde bitirerek hizmete sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Berat Satıoğlu, tekrar güven tazeleyerek Şube Başkanlığına yeniden seçildi. Genel kurulda faaliyet raporu ve denetim raporları okunarak, ibraz edildi. Vali Çakır tarafından genel kurulun ardından ihtiyaç sahibi bir şahit annesine tekerlekli sandalye hediye edildi.
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 28 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kayserispor 28 31
16. Kasımpaşa 28 30
17. Başakşehir 29 29
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. Adana Demirspor 26 48
4. İstanbulspor 26 47
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 25 41
9. Bandırmaspor 26 35
10. Bursaspor 25 34
11. Ümraniye 25 34
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 27 48
6. Everton 28 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 27 38
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 28 35
14. Southampton 28 33
15. Burnley 29 33
16. Newcastle 28 28
17. Brighton 27 26
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 27 57
3. Barcelona 26 56
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Levante 27 35
9. Athletic Bilbao 26 33
10. Celta de Vigo 26 33
11. Granada 26 33
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 26 22
20. Huesca 26 20