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Şehit aileleri ve gazi yakınları Antalya İl Jandarma Komutanlığı iftarında buluştu

Antalyalı şehit aileri ve gaziler İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen iftarda bir araya geldi. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan yaptığı konuşmada " "Şehit ve ve kahraman gazilere borcumuzu ancak birliğimizi, beraberliğimizi sağlamlaştırarak, bu ülkeye sahip çıkarak ve bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyarak ödeyebileceğiz" dedi.

Genel 09.04.2022, 00:43
Şehit aileleri ve gazi yakınları Antalya İl Jandarma Komutanlığı iftarında buluştu

Antalyalı şehit aileri ve gaziler İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen iftarda bir araya geldi. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan yaptığı konuşmada " "Şehit ve ve kahraman gazilere borcumuzu ancak birliğimizi, beraberliğimizi sağlamlaştırarak, bu ülkeye sahip çıkarak ve bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyarak ödeyebileceğiz" dedi.

800 şehit ailesi ve gazi katıldı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen organizasyonda iftarlar uzman erbaş Ümmet Yıldır’ın okuduğu ezanla açıldı. Şehit aileleri ve gazilerin büyük ilgi gösterdiği ve 800 kişinin katıldığı iftarda şehitler ve gazilerin fotoğrafları sahnedeki yerini alırken yemek duası İl Müftüsü Nafız Fethi Yalçınkaya tarafından yapıldı. 150 askeri personelin görev aldığı iftarda şehit ve gazi aileleri için “ Ramazan Hatırası “ köşesi oluşturuldu.

İftarda konuşan Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan sözlerine devlet ve millet olarak şehit ve gazi yakınlarına minnet ve şükran borçlu olduklarını söyleyerek başladı. Şehit yakınlarının en değerli varlıkları olan eşleri, oğulları , kardeşleri, babalarını şehit verdiklerini söyleyen Tuğgeneral Özfidan " Bunun dünyada herhangi bir karşılığı söz konusu olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük bir fedakârlık yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakârlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur ve bizler, sizler için ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Sizlere olan minnet borcumuzu anlatmada ne söylesek azdır, ne kadar güzel kelimeler kullansak yetersizdir." dedi.

Şehit yakınları ve gazilerin başlarının tacı olduğunu hatırlatan Tuğgeneral Özfidan sözlerini şöyle sürdürdü:" Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sahip çıkabilmek, milletimizin vicdanını rahatlatma adına bizim yapabileceğimiz en önemli görevdir. Burada acılarımızı tazelemek istemiyorum. Biliyorum hepimizin yüreği yaralıdır. “Ateş de düştüğü yeri yakar.” ama biz yine biliyoruz ki dinimiz şehitliğe çok büyük önem vermiştir. Bizim inancımızda şehitlik en üstün mertebedir. Şehitler, yüce Allah’ın ve peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuşlar, cennetle müjdelenmişlerdir. Şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en büyük rütbedir buna inanıyoruz, bu inancımız acılarımızı dindiriyor, hafifletiyor. Allah hepimize sabır ve dayanma gücü versin ve bir daha asla böyle acılar yaşatmasın.".

"Şehit ve ve kahraman gazilere borcumuzu ancak birliğimizi, beraberliğimizi sağlamlaştırarak, bu ülkeye sahip çıkarak ve bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyarak ödeyebileceğiz" diyen Tuğgeneral Özfidan , Devlet olarak her zaman ve her vesileyle şehit yakınları ve gazilerle birlikte olmaya ve sorunlarına çözümler bulmaya gayret gösterdiklerini kaydetti. Özfidan, şehit yakınları ve gazilerin sıkıntılı olduğunuz zamanlarda devamlı devleti ve milleti yanınızda bulacağını belirterek " Kendinizi yalnız hissetmemeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizler, bu ülkenin, bu vatanın en onurlu insanlarısınız. Sözlerimin sonunda, tekrar şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun. Yaşayan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından program kaside dinletisi ve Türk Halk Müzik Grubu tarafından müzik dinletisiyle devam ederken program bitiminde emeği geçenlere Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki organizasyona Şehit aileleri ve gazilerle birlikte Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, 3.Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Albay Erdal Köse, İl Müftüsü Nafız Fethi Yalçınkaya, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan katıldı.

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