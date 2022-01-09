Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK’lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Teğmen Murat Alyakut(26), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Havayolu ile Kahramanmaraş’a getirilen şehit Alyakut’un naaşı buradan Pazarcık ilçesine getirildi.

Pazarcık İlçesi’ndeki Ulu Camiinde düzenlenen cenaze töreni öncesi, şehidin eşi Gülsüm Alyakut eşinin tabutuna sarılarak ağladı.

Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı. Namaz öncesi konuşma yapan şehidin ağabeyi, “Allah bizlere şehit kardeşi olmayı nasip eyledi. Cenabı Hak kardeşimi bizlere şefaatçi eylesin. Uzaktan yakından yanımızda olan ve dünden beri bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

İmam Musa Alyakut tarafından kardeşi için helalliğinin istenmesinden sonra şehidin cenaze namazını kıldırdı.

Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut’un naaşı kılınan namazın ardından Yukarı Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.